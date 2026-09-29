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Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан

Директор сгоревшего завода пиротехники в Ярославской области задержан
Пожар в здании завода пиротехники в Ярославской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Следователи задержали директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где накануне произошел пожар, жертвами которого стали 14 человек.

"По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников предприятия по производству пиротехнической продукции, задержан генеральный директор", - сообщает СУ СКР по региону во вторник.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в понедельник при пожаре на заводе по производству петард в селе под Переславлем-Залесским погибли 14 человек, еще один пострадал. По данным МЧС России, пожар полностью потушен. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Ярославская область
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