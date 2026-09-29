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Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Прибыль банковского сектора в ближайшие три года будет находиться в диапазоне 3,8-4,5 трлн рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы ожидаем, что в ближайшие три года прибыль банковского сектора будет колебаться в диапазоне 3,8-4,5 трлн рублей, то есть материального роста не прогнозируем. Причин, как видится, две. Первое - замедление снижения ключевой ставки и конкуренция за клиентов могут замедлить рост чистой процентной маржи банков, а в случае некоторых игроков рынка - привести к ее снижению. Второе - рост прибыли за счет увеличения портфеля может быть компенсирован высокими отчислениями в резервы", - сказал журналистам топ-менеджер.

ЦБ в сентябре повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год на 0,5 трлн рублей, до 3,9-4,4 трлн рублей, в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Прогноз по чистой прибыли на 2027 год остался прежним - 3,7-4,2 трлн рублей.

Дмитрий Пьянов ВТБ
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Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

 Первый зампред ВТБ прогнозирует колебания прибыли банков в ближайшие 3 года в диапазоне 3,8-4,5 трлн руб.

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