Губернатор Орловской области и глава Хакасии отказались от депутатских мандатов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ зарегистрировал отказ от мандатов избранных депутатами Госдумы девятого созыва от партии КПРФ губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы республики Хакасия Валентина Коновалова.

"Три отказа - это Валентин Коновалов, Андрей Клычков и третий отказ - это Николай Васильев (член президиума ЦК КПРФ - ИФ). Это те кандидаты, которые отказались от депутатских мандатов", - сказал во вторник в ходе заседания член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

Освободившиеся мандаты будут переданы другим кандидатам из партии, уточнили в ЦИК.

Выборы прошли в РФ с 18 по 20 сентября. В рамках более 2 200 избирательных кампаний разного уровня заместили 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Помимо выборов депутатов Госдумы проводились выборы высших должностных лиц в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы). Помимо этого, избиратели голосовали за депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.