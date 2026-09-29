Песков назвал голословными заявления Эстонии о роли РФ в поджоге военного завода

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали голословными, необдуманными и не отражающими реальность заявления эстонских властей о причастности РФ к поджогу одного из военных заводов в этой стране.

"Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какую-то аргументацию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление главы МИД Эстонии.

Представитель Кремля добавил при этом: "Серьезно относиться мы к таким заявлениям не можем и не будем".

Ранее эстонская сторона обвинила Россию в причастности к поджогу в Таллине завода по изготовлению беспилотников. По утверждению главы МИД Эстонии, диверсия была совершена по заказу российских спецслужб.