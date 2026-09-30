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Замглавы МИД России высказался против политизации спорта

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за честный спорт без дискриминации и политизации, заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин на презентации международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" для глав дипломатических миссий в Москве.

"Мы, вообще, в России в целом за чистый и честный спорт на международной арене, без всякой дискриминации, без политизации. Руководствуемся духом олимпийской хартии", - сказал он.

По его словам, предстоящий форум "будет содействовать еще большему развитию спортивного сотрудничества".

"Мы рассчитываем, что форум, анонсированный сегодня, - это не совсем спортивное состязание (...). Это именно диалог", - добавил Панкин.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет 21-23 октября в Красноярске.

Красноярск Александр Панкин МИД
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