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Госдума девятого созыва начала работу

Госдума девятого созыва начала работу
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Государственная Дума девятого созыва начала работу. Первое заседание открыл депутат трех созывов Юрий Петров. Он входит в число четверых старейших депутатов Госдумы наряду с Владимиром Ресиным, Валентиной Терешковой и Геннадием Зюгановым, которые по ранее согласованному решению на первом заседании находятся на своих местах в зале заседаний.

Перед началом заседания Петров спросил у них разрешения начать работу.

Председательствующий сообщил, что в девятом созыве у "Единой России" 349 мандатов, у КПРФ 37 мандатов, у ЛДПР - 23, у "Новых людей" - 19, у "Справедливой России" - 17. Еще один мандат у представителя партии "Родина", четыре мандата получили самовыдвиженцы.

Петров на заседании отметил, что в числе депутатов - участники СВО, их зал приветствовал стоя; а также впервые избранные в Госдуму депутаты от воссоединенных территорий.

В президиуме кроме Петрова присутствуют депутаты: Николай Харитонов (КПРФ) и Анатолий Грешневиков ("Справедливая Россия") - депутаты всех созывов Госдумы, а также Сардана Авксентьева ("Новые люди") и Валерий Селезнев (ЛДПР).

В ложах в зале заседаний находятся гости. На первое заседание Госдумы девятого созыва приглашены президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Приглашены бывшие председатели Госдумы Борис Грызлов и Сергей Нарышкин, члены российского правительства, представители профильных ведомств и общественных организаций, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, ректоры российских вузов, представители экспертных сообществ.

Впервые в истории Госдума собралась на первое заседание в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов.

Госдума
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