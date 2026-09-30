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Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Подписано постановление правительства РФ, которое дает возможность подтвердить учетную запись пользователя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в салонах операторов мобильной связи, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Подтвердить учётную запись на Госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. Соответствующее постановление подписало правительство", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной (позволяет получать справочную информацию), стандартной (открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных) или подтверждённой (дает полный доступ к услугам Госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн).

"Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих такую услугу", - отметили в Минцифры.

Минцифры Госуслуги
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