Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле категорически опровергли возможность обсуждения с США темы ослабления американских санкций в обмен на освобождение Россией неких политзаключенных, отметили неуместность такой постановки вопроса.

"В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил: "Что касается разных обменов (заключенными), которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет".

Отвечая на уточняющий вопрос, представитель Кремля также отметил, что в принципе тема ослабления санкций в обмен на освобождение неких заключенных с США не обсуждается.

Ранее издание The Atlantic написало о том, что президент США Дональд Трамп якобы согласился на идею своего спецпосланника Джона Коула об ослаблении санкций в отношении России в обмен на освобождение некоторых содержащихся в РФ заключенных.