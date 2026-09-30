Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Диалог с США продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Двигаемся, и важен диалог. Диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать состоявшиеся в США переговоры.

"Все, что можем сказать, что диалог США продолжается, безусловно, есть очень много сфер для взаимодействия, - отметил Дмитриев. - Но мы действительно видим, что в энергетике и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше. Поэтому продолжим диалог, и важно, чтобы позиция России была услышана, и позиция России, как всегда, очень четкая и понятная. Россия будет успешна, в том числе в экономических проектах с зарубежными странами".

Дмитриев отметил, что недавно США объявили о запуске "фактически аналога "Госуслуг"", Россия "может поделиться своими наработками в этом направлении и во многих других".