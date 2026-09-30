Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Школьное телевидение запустят в пилотном режиме в 15 регионах РФ, с будущего года оно планируется в школах по всей стране, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые для в том числе для обучения, показываться после уроков, на переменках. Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны", - сказал Кравцов журналистам в среду.