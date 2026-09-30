Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вячеслав Володин избран председателем Государственной Думы девятого созыва.

Соответствующее решение принято путем открытого альтернативного голосования на первом заседании Госдумы девятого созыва в среду.

Конкурентом Володина, выдвинутого от фракции "Единая Россия", стал депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. Новиков в качестве альтернативы Володину на выборах председателя Госдумы выступает уже в третий раз.

Также на первом заседании в девятом созыве избрали 11 заместителей председателя Госдумы.

Первыми заместителями председателя стали Ирина Яровая ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Заместителями председателя от фракции "Единая Россия" избраны Александр Жуков, Виктория Абрамченко, Виталий Савельев, Алексей Гордеев, Владимир Васильев, Анна Кузнецова. От ЛДПР вице-спикером стала Мария Воропаева, от "Новых людей" Владислав Даванков, от "Справедливой России" Александр Бабаков.

В предыдущем созыве заместителей председателя Госдумы было также 11, однако в девятом созыве женщин в президиуме палаты стало больше. Кроме того, на посту первого заместителя председателя Думы представительница женского пола была в последний раз в 2007 году.

Вице-спикеры Госдумы, согласно регламенту палаты, курируют различные направления работы.

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