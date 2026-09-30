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На Госуслугах появится база участников мошеннических схем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Платформу согласий на обработку персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), а также базу участников мошеннических схем планируется создать в рамках реализации третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством - "Антифрода 3.0", который представлен для обсуждения, сообщили в среду в пресс-службе Минцифры РФ.

"На Госуслугах планируется создать единую платформу согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал онлайн и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы", - сказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, в рамках третьего пакета планируется создание базы участников мошеннических схем, сказали в Минцифры.

"В рамках ГИС "Антифрод" будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учётные данные в различных информационных системах. Это позволит выявлять и блокировать мошеннические схемы и повысит безопасность цифровых сервисов", - сообщили в пресс-службе министерства.

Разработанный Минцифры РФ законопроект размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Как сообщалось, в третий пакет - так называемый "Антифрод 3.0" - всего вошли около 20 новых мер по борьбе с кибермошенниками.

Первый законодательный пакет из примерно 30 мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, так называемый "Антифрод 1.0", был принят в 2025 году. Второй пакет мер - "Антифрод 2.0", содержащий около 20 инициатив, был принят в июне этого года.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что с начала 2026 года число случаев мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий снизилось на треть.

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