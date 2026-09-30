Три корпуса РосУниМеда эвакуировали по ложному сообщению о минировании

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве студентов Российского университета медицины эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РосУниМеда.

"Анонимное письмо. Три корпуса были эвакуированы. Один уже проверен, вернулся в штатную работу. Два других проверяются", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации студентов РосУниМед и Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Для МТУСИ эти мероприятия проводятся уже пятый учебный день подряд.

Для РосУниМеда это вторая эвакуация. Первая произошла 28 сентября.