Поиск

В Екатеринбурге рядом с небоскребом "Высоцкий" построят 300-метровый "Парус"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге рядом со 194-метровым небоскребом "Высоцкий" построят многофункциональный административно-гостиничный комплекс "Парус" высотой около 300 метров, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Многофункциональный комплекс "Парус" будет одним из самых высоких небоскребов России. Почти 300 метров высотой, 75 этажей - это сложнейший инженерный объект в центре Екатеринбурга. Архитектурная особенность здания - трехуровневый панорамный бассейн и смотровая площадка", - рассказал он в мессенджере.

Название будущего небоскреба отсылает к одноименной песне Владимира Высоцкого "Парус".

Как сообщал "Интерфаксу" предприниматель и директор БЦ "Высоцкий" Андрей Гавриловский ранее, "Парус" может быть построен через четыре года. Он оценивал стоимость проекта в 10 млрд рублей.

Бизнес-центр "Высоцкий" был построен в 2011 году, это второй по высоте небоскреб в Екатеринбурге, в нем 56 этажей. В здании располагаются музей Владимира Высоцкого, офисные помещения, гостиница, смотровая площадка, открытый бассейн на крыше.

Самым высоким зданием Екатеринбурга является башня "Исеть" высотой 209 м, которая входит в состав "Екатеринбург-Сити".

Денис Паслер Екатеринбург Свердловская область Высоцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

 Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

 Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

Брянский губернатор сообщил о 12 пострадавших от атаки БПЛА в Трубчевске

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

 Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

 Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

Госдума девятого созыва начала работу

 Госдума девятого созыва начала работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов