В Екатеринбурге рядом с небоскребом "Высоцкий" построят 300-метровый "Парус"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге рядом со 194-метровым небоскребом "Высоцкий" построят многофункциональный административно-гостиничный комплекс "Парус" высотой около 300 метров, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Многофункциональный комплекс "Парус" будет одним из самых высоких небоскребов России. Почти 300 метров высотой, 75 этажей - это сложнейший инженерный объект в центре Екатеринбурга. Архитектурная особенность здания - трехуровневый панорамный бассейн и смотровая площадка", - рассказал он в мессенджере.

Название будущего небоскреба отсылает к одноименной песне Владимира Высоцкого "Парус".

Как сообщал "Интерфаксу" предприниматель и директор БЦ "Высоцкий" Андрей Гавриловский ранее, "Парус" может быть построен через четыре года. Он оценивал стоимость проекта в 10 млрд рублей.

Бизнес-центр "Высоцкий" был построен в 2011 году, это второй по высоте небоскреб в Екатеринбурге, в нем 56 этажей. В здании располагаются музей Владимира Высоцкого, офисные помещения, гостиница, смотровая площадка, открытый бассейн на крыше.

Самым высоким зданием Екатеринбурга является башня "Исеть" высотой 209 м, которая входит в состав "Екатеринбург-Сити".