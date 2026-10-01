Лавров 1 октября встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг проведет в Москве встречи с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицем и Ахсаром Джиоевым.

"1 октября в Москве состоятся традиционные двусторонние и трехсторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с главой МИД Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - сообщила ранее на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что предыдущая встреча в таком формате состоялась в октябре прошлого года.

"В ходе двусторонних переговоров будут рассмотрены вопросы отношений с Сухумом и Цхинвалом. В трехстороннем формате министры обсудят внешнеполитические сюжеты, представляющие взаимный интерес, включая взаимодействие в международных дискуссиях по Закавказью", - добавила Захарова.