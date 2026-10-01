Лавров заявил о готовности России углублять союзнические отношения с Южной Осетией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит сотрудничество с новым президентом Южной Осетии Маратом Камболовым в целях углубления союзнических отношений двух стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.

"Мы согласны с тем, и согласны с этим международные наблюдатели, которых было немало на президентских выборах, что выборы прошли абсолютно легитимно, без каких-либо нарушений. И продолжим, конечно, тесное взаимодействие с правительством президента Камболова в целях углубления наших союзнических отношений", - сказал он.

Лавров также выразил признательность "за содействие проведению выборов в Государственную думу" для проживающих в республике российских граждан.

Министр отметил, что отношения стран развиваются позитивно. "Товарооборот вырос почти на 15 процентов в прошлом году", - указал он.

По словам Лаврова, также "есть новые договоренности в сферах модернизации транспортной инфраструктуры, включая пункт пропуска на российско-югоосетинской границе в Нижнем Зарамаге, проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры".

"Мы приветствуем открытость вашего государства к сотрудничеству со всеми конструктивно настроенными международными партнерами", - подчеркнул глава МИД России.

30 сентября избранный президентом Марат Камболов вступил в должность. Выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. Камболов набрал 84,95% голосов.