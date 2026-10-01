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Число групп для регулирования численности медведей увеличено в Иркутской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Обстановка с выходом медведей к населенным пунктам остается напряженной в ряде районов Иркутской области, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Кобзев.

"Наиболее напряженная обстановка в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах. (...) Создано 142 группы из охотоведов, егерей, опытных охотников. Ежедневно по области добывают 12-15 медведей. Это почти в пять раз больше прошлогодних показателей", - написал Кобзев в своем телеграм-канале по итогам совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Ранее сообщалось, что в начале сентября в регионе действовало более 80 опергрупп для регулирования численности медведей.

Также губернатор сообщил, что ежедневно в "Систему-112" поступает до 80 сигналов о появлении медведей возле населенных пунктов. По состоянию на 30 сентября приняты решения о регулировании 564 хищников, добыто 342 особи.

"Считаю, что для стабилизации ситуации необходимо установить требования к максимально допустимой плотности медведя в охотничьих угодьях; добывать медведей необходимо в максимальном объеме; разработать рекомендации по компенсации затрат охотников на добычу медведей", - отметил Кобзев.

Глава региона напомнил, что в Иркутской области действует режим повышенной готовности из-за ситуации с выходом медведей к людям, жителям рекомендовано ограничить посещение лесов.

"Нарушение режима ведет к трагическим последствиям. От медведей погибли три человека, четыре ранены. Все погибшие - грибники и ягодники", - добавил губернатор.

Как сообщалось, в регионе зафиксированы два случая смертельного нападения медведя на человека, оба произошли в Киренском округе. Жертвами хищника стали пенсионер из села Алымовка, который отправился в лес за грибами, и два жителя Киренска, которые направились в лес за ягодой в районе села Красноярово.

Численность бурого медведя в Иркутской области превышает 22 тыс. особей.

Иркутская область
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