Жителей Новосибирской области призвали не ходить в лес из-за медведей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендует жителям региона воздержаться от походов в лес из-за опасности встречи с медведем, сказано на сайте ведомства.

"В связи с текущей обстановкой жителям региона рекомендуется временно воздержаться от посещения лесов. Советуем отказаться от прогулок, походов, сбора грибов в лесу без необходимости. Если посещение леса всё же необходимо, следует соблюдать меры предосторожности: не передвигаться в одиночку, не оставлять пищевые отходы, не приближаться к следам, не пытаться его преследовать, кормить или фотографировать", - говорится в сообщении.

По данным министерства, с 2017 по 2026 год численность бурого медведя в регионе увеличилась на 382 особи, или на 25%. Если в 2017 году насчитывалось 1 132 особи, то к 2026 году их стало 1 514.

В 2026 году случаи выхода медведей зафиксированы в нескольких муниципальных образованиях, включая Колыванский, Болотнинский, Каргатский, Ордынский, Чулымский районы, а также Венгеровский и Северный муниципальные округа.

Минприроды области на этой неделе издало приказы о регулировании численности бурых медведей по Венгеровскому району - на одного медведя, по Куйбышевскому - на четырех, а также на одного медведя - в природном заказнике "Центральный" в Колыванском районе и одного - в государственном природном заказнике "Кудряшовский бор" под Новосибирском.

На минувшей неделе аналогичные приказы были выданы на отстрел четырех медведей в Колыванском, Венгеровском (две особи), Северном (два медведя) и Чановском районах (один медведь).