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Конкурс в реализующих новую модель высшего образования вузах достиг 18 человек на место

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Конкурс на бюджетные места в вузах-участниках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования составил 18 человек на место, в университеты на программы базового и специализированного высшего образования зачислено более 63 тыс. студентов, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Сейчас в нем (в пилотном проекте - ИФ) участвуют 17 вузов разной отраслевой принадлежности. В нынешнем учебном году на образовательные программы базового и специализированного высшего образования принято более 63 тыс. студентов, из которых 41 тыс. первокурсников - на бюджетные места", - говорится в сообщении.

По итогам приемной кампании 2026 года отмечается прирост по ключевым показателям, отметили в министерстве.

Так, конкурс на бюджетные места на пилотных программах составил 18 человек на место. На 320 направлений подготовки базового и специализированного высшего образования (магистратуры) подано более 750 тыс. заявлений. Контрольные цифры приема заполнены на 99,7%.

Как сообщили в Минобрнауки, 9 из 17 университетов провели прием полностью на пилотные образовательные программы. Кроме того, более чем в два раза выросло заполнение целевой квоты, что подчеркивает интерес работодателей к образовательным программам вузов-пилотов.

"Мы видим, что новая модель высшего образования вызывает интерес у абитуриентов и работодателей. Сейчас наша задача - не только обеспечить качественную реализацию пилотного проекта. Важно выстроить коммуникацию со студентами, их семьями, всеми партнерами университета. Четко и понятно рассказывать о новых образовательных программах, их содержании, академических и профессиональных траекториях обучающихся, дальнейших возможностях выпускников", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Минобрнауки РФ
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