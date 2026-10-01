Глава Минэкономразвития РФ считает ВТО стагнирующей с 2019 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) стагнирует с 2019 года, но речи о ее крахе нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, проходящей 30 сентября - 1 октября в Милуоки (США).

"Я думаю, что термин "рухнуть", наверное, неприменим", - ответил он на вопрос, может ли рухнуть ВТО в текущих условиях.

"Но проблема в том, что ВТО действительно стагнирует. Она стагнирует, в общем и целом, наверно, с 2019 года, когда по американской инициативе была заблокирована работа системы разрешения споров. Как вы знаете, там двухуровневая система разрешения споров. Второй уровень апелляционный был заблокирован. И сейчас споры не имеют итогового решения, потому что сторона, которая не согласна с решением первой инстанции, что называется, апеллирует в никуда, в орган, которого нет", - сказал министр.

"Поэтому все решения подвисают. А любая система правил без системы их применения, в том числе принудительного применения, она перестает развиваться", - заявил Решетников.