Россия за 7 месяцев увеличила выручку от экспорта гречихи в Казахстан в 26 раз

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - РФ в январе-июле экспортировала в Казахстан гречихи на $2,3 млн, что в 26 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли в 18 раз, почти до 11,8 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

При этом объем поставок за семь месяцев уже превысил годовой показатель за всю историю наблюдений. Ранее максимум был зафиксирован в 2022 году, когда экспорт составил 9,6 тыс. тонн.

Кроме того, в 2026 году РФ после перерыва с 2015 года возобновила экспорт гречихи в Таджикистан, отгрузив на его рынок 135 тонн.

Как сообщалось, по прогнозу компании "ПроЗерно", сбор крупяных культур в РФ в этом году будет ниже прошлогоднего. В частности, урожай гречихи оценивается в 794 тыс. тонн против 926 тыс. тонн в 2025 году. Ее посевы сократились до 708 тыс. га с 751 тыс. га годом ранее.