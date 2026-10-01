Главредом "Эксперта" стала Евгения Соколова

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Главным редактором "Эксперта" стала Евгения Соколова, она с 1 октября возглавила объединенную редакцию печатного журнала, сайта и социальных сетей.

На посту главного редактора Соколова сменила Алексея Харнаса, руководившего редакцией с октября 2023 года, и под чьим управлением состоялся перезапуск "Эксперта" после того, как главным его инвестором стал "ВЭБ.РФ", сообщило издание.

По мнению гендиректора "Эксперта" Марии Сергеевой, управленческий и журналистский опыт Соколовой позволит придать новое качество взаимодействию всех направлений работы издания.

Соколова работает в деловой журналистике более 20 лет. В разные годы работала в российских информагентствах, в 2014-2015 годах - в "Роснефти".