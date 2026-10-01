Главком Сухопутных войск заявил о планах разработать в РФ танки нового поколения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные войска РФ будут усилены танками нового поколения, сообщил главком Сухопутных войск РФ Андрей Мордвичев.

"С развитием средств вооружённой борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей", - сказал Мордвичев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Всё это будет производиться за счёт разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надёжное функционирование в различных географических и климатических условиях", - заявил Мордвичев.

По его словам, наращиванию огневой мощи будет способствовать внедрение эффективных систем управления огнем с элементами искусственного интеллекта, высокой степенью автоматизации боевых и рабочих процессов.

Он также сообщил, что в части мотострелковых войск развитие будет направлено на оптимизацию структуры формирований, повышение боевых возможностей мотострелковых подразделений, совершенствование подготовки специалистов и развитие учебно-материальной базы.

"Опыт специальной военной операции, несомненно, подтверждает правильность определённых ранее направлений развития ракетных войск и артиллерии", - сказал главком.

По его словам, в настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем.

"Для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий", - заявил Мордвичев.

1 октября отмечается День Сухопутных войск РФ.

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил РФ. В их составе - мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска РХБЗ и войска связи.