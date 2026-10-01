В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета по разделу "Образование" в 2027 году составят около 1,78 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

"Бюджетные ассигнования по разделу "Образование": в 2027 году - 1 777 395,9 млн рублей, в 2028 году - 1 851 333,6 млн рублей, в 2029 году - 1 936 682,2 млн рублей", - говорится в документе.

В частности, на расходы на обеспечение деятельности госучреждений будет направлено в 2027 году - 790 млрд 732,3 млн рублей, в 2028 году - 828 млрд 692,3 млн рублей, в 2029 году - 865 млрд. 623,1 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предусмотрены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования: в 2027 году - 119 млрд 646,7 млн рублей, в 2028 году - 119 млрд 389 млн рублей, в 2029 году - 119 млрд 162,9 млн рублей.

В 2027 году на горячее питание в школах из бюджета, как ожидается, выделят 79 млрд 674,7 млн рублей, в 2028 году - 74 млрд 561,2 млн рублей, в 2029 году - 73 млрд 301,1 млн рублей.

На модернизацию школьных систем образования в 2027 году будет направлено 67 млрд 142 млн рублей, в 2028 году - 67 млрд 142 млн рублей, в 2029 году - 20 млрд 142,6 млн рублей.

Согласно документу, в 2027 году на создание объектов общего и дополнительного образования детей для углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин в области естественных и инженерно-технических наук будет выделено - 1 млрд 534,9 млн рублей, в 2028 году - 1 млрд 427,8 млн рублей.

Предусмотрена также субсидия автономной некоммерческой организации содействия развитию медийных информационных продуктов и систем "Школьное телевидение" на производство, хранение видеоматериалов, содержащих образовательный и воспитательно-патриотический контент для детей, и трансляцию таких видеоматериалов в образовательных организациях: в 2027, 2028 и 2029 годах - по 100 млн рублей.

Помимо этого, предусмотрены расходы на капитальный ремонт и оснащение детских садов: в 2027 году - 15 млрд 897,1 млн рублей, в 2028 году - 15 млрд 897,1 млн рублей, в 2029 году - 15 млрд 897,1 млн рублей.

На стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения будет направлено в 2027 году - 119 млрд 102,2 млн рублей, в 2028 году - 123 млрд 728,1 млн рублей, в 2029 году - 128 млрд 757,9 млн рублей.

На стипендии президента и федерального правительства для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, выделят в 2027, 2028 и 2029 годах по 3 млрд 015,8 млн рублей.

На развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных организаций выделят в 2027 году - 3 млрд 254,2 млн рублей, в 2028 году - 3 млрд 221,8 млн рублей, в 2029 году - 858,9 млн рублей.

Предлагается также направить на обновление инфраструктуры образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку педагогических кадров: в 2027 году - 1 млрд 469,6 млн рублей, в 2028 году - 1 млрд 467,9 млн рублей, в 2029 году - 1 млрд 453,5 млн рублей.