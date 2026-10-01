На здравоохранение из бюджета в 2027 году направят около 1,82 трлн рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета по разделу "Здравоохранение" в 2027 году составят около 1,82 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту акона "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение": в 2027 году - 1 818 066,1 млн рублей, в 2028 году - 1 984 056,2 млн рублей, в 2029 году - 2 131 266,3 млн рублей", - говорится в документе.

Расходы на здравоохранение, заложенные федеральным бюджетом на 2026 год, как сообщалось ранее, составляют 1 трлн 876 млрд 956,2 млн рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" предусмотрены на исполнение расходных обязательств России, в том числе: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений: в 2027 году - 471 млрд 44 млн рублей, в 2028 году - 498 млрд 632,9 млн рублей, в 2029 году - 523 млрд 376,8 млн рублей.

Также предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения: в 2027 году - 59 млрд 176,1 млн рублей, в 2028 году - 98 млрд 151,5 млн рублей, в 2029 году - 114 млрд 345,7 млн рублей.

На мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок предусмотрено: в 2027 году - 34 млрд 602,7 млн рублей, в 2028 году - 34 млрд 602,7 млн рублей, в 2029 году - 34 млрд 602,7 млн рублей, отмечается в документе.