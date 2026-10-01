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В Думе распределили направления работы между замами председателя

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о распределении между заместителями председателя Думы конкретных направлений работы и курирования профильных комитетов, сообщается на официальном сайте палаты парламента.

Так, первый заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая будет курировать вопросы, связанные с организацией законопроектной работы Государственной Думы и работу Совета законодателей РФ, координировать работу комитетов по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству, комиссии Государственной Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам.

Первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников будет отвечать за взаимодействие с Советом Федерации, с уполномоченным по правам человека в России, с Российской академией наук и с Национальным антитеррористическим комитетом. Он будет курировать работу комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по науке и высшему образованию, комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики. В его ведении остаются вопросы организации сотрудничества с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, МПА СНГ, а также с Латиноамериканским и Центральноамериканскими парламентами, сообщается на сайте Госдумы.

Виктория Абрамченко будет курировать комитеты по туризму и развитию туристической инфраструктуры, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Она продолжит отвечать за сотрудничество Государственной Думы и Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В ведении Александра Бабакова будут комитеты по энергетике, по строительству и ЖКХ, по промышленности и торговле.

Владимир Васильев будет координировать деятельность комитетов по контролю, по делам национальностей, по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Мария Воропаева займется вопросами деятельности комитетов по молодежной политике, по малому и среднему предпринимательству, по культуре и будет координировать работу Молодежного парламента при Государственной Думе.

Алексей Гордеев будет курировать деятельность рабочей (трехсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, а также работу комитетов по финансовому рынку, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, по аграрным вопросам, по региональной политике и местному самоуправлению.

Владислав Даванков будет координировать работу комитетов по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, по охране здоровья, по защите конкуренции.

В ведении Александра Жукова будут комитеты по бюджету и налогам, по физической культуре и спорту, по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, он будет заниматься координацией взаимодействия фракций и комитетов Государственной Думы при работе над проектом федерального закона о федеральном бюджете.

Анна Кузнецова будет координировать работу комитетов по труду, социальной политике и делам ветеранов, по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, по просвещению.

Виталий Савельев получит большой блок полномочий с учетом его опыта работы в правительстве. В его ведении будут комитеты по экономической политике, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Комитеты по обороне, по безопасности и противодействию коррупции, по международным делам, комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы, а также контроль за деятельностью аппарата Государственной Думы сохраняются непосредственно за председателем Государственной Думы.

Госдума Анна Кузнецова Виктория Абрамченко Иван Мельников Ирина Яровая Виталий Савельев Владислав Даванков
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