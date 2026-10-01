Поиск

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Казани и Санкт-Петербурге, заявили в четверг в МИД РФ.

"1 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Российской Федерации Габор Гергич", - сообщили в МИД России.

В министерстве отметили, что венгерскому дипломату был "заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников".

"Венгерский дипломат информирован о том, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию Российской Федерации", - заключили в МИД.

Венгрия 8 сентября приняла решение о высылке 10 дипломатов РФ. Как заявила глава венгерского МИД Анита Орбан, эти лица "занимались в Венгрией деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции".

МИД РФ Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Единый сельхозналог, часть НДФЛ "поднимут" из муниципальных бюджетов в региональные

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

 РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

 Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

 Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб.

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12035 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 104 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов