РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает группу сотрудников посольства Венгрии в Москве и генконсульств в Казани и Санкт-Петербурге, заявили в четверг в МИД РФ.

"1 октября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Российской Федерации Габор Гергич", - сообщили в МИД России.

В министерстве отметили, что венгерскому дипломату был "заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников".

"Венгерский дипломат информирован о том, что в качестве ответной меры группе сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани в двухнедельный срок надлежит покинуть территорию Российской Федерации", - заключили в МИД.

Венгрия 8 сентября приняла решение о высылке 10 дипломатов РФ. Как заявила глава венгерского МИД Анита Орбан, эти лица "занимались в Венгрией деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции".