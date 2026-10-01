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Росприроднадзор подал два иска к ММК на общую сумму почти 6 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в арбитражный суд Челябинской области два иска к ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на общую сумму около 6 млрд рублей.

Как говорится в картотеке арбитражных дел, 25 сентября в суд поступили два иска - на 1,9 млрд рублей и 3,9 млрд рублей.

В ММК от комментариев отказались.

По первому иску (предварительное заседание назначено на 18 ноября) в качестве третьего лица привлечено Минэкологии Челябинской области. Согласно материалам, к ноябрьскому заседанию ответчик в числе прочего должен предоставить "контррасчет суммы задолженности в случае несогласия с размером заявленных требований".

По иску на 3,9 млрд рублей документы не опубликованы.

ММК Росприроднадзор Минэкологии Челябинская область
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