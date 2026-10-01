Поиск

Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", ожидаются важные заявления главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". (...) Президент традиционного выступит. Это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир", - сказал Песков.

Путин также примет участие в панельной дискуссии. "Очень важные заявления, все будут ожидать этого мероприятия", - отметил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что участие Путина в заседании клуба "Валдай" ожидается после 16:00 мск.

Также ближе к вечеру президент планирует встретиться с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, с которыми глава государства традиционно проводит несколько встреч в течение года.

У президента намечены и другие встречи, которые будут носить непубличный характер, добавил Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Валдай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

 РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

 Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

 Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб.

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%

РФ планирует выделить на национальную оборону в 2027-2029 гг. более 50 трлн руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12035 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 104 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов