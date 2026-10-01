Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", ожидаются важные заявления главы государства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". (...) Президент традиционного выступит. Это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир", - сказал Песков.

Путин также примет участие в панельной дискуссии. "Очень важные заявления, все будут ожидать этого мероприятия", - отметил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что участие Путина в заседании клуба "Валдай" ожидается после 16:00 мск.

Также ближе к вечеру президент планирует встретиться с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, с которыми глава государства традиционно проводит несколько встреч в течение года.

У президента намечены и другие встречи, которые будут носить непубличный характер, добавил Песков.