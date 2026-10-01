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Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Субсидии на авиаперевозки по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа, которые получает авиакомпания "Аврора", в 2027-2028 годах составят суммарно 10,7 млрд рублей, говорится в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Это на 27% меньше, чем закладывалось на этот период в действующем госбюджете.

На 2027 год на дальневосточную программу заложено 5,4 млрд рублей, на 2028 год - 5,3 млрд рублей В действующем бюджете средства были запланированы в объеме 7,3 млрд рублей два года подряд. Объем поддержки в 2026 году, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составил 6,7 млрд рублей. На 2029 год в проекте стоит сумма 5,6 млрд рублей.

Поддержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы в 2027-2028 годах, как ожидается, сократится почти на 10% относительно прошлогодних планов. Если в действующем бюджете объем субсидий на этот период запланирован в размере 15,9 млрд рублей (по 7,9 млрд рублей в год), то в проекте эта сумма уменьшена до 14,3 млрд рублей (7,2 млрд рублей - в 2027 году, 7,1 млрд рублей - в 2028 году). На 2029 год средства заложены в объеме 7,2 млрд рублей. Столько же денег было выделено в 2026 году.

Субсидии на полеты между центральной частью страны, Дальним Востоком и Калининградом в 2027 году могут составить, как и предполагалось, 11,1 млрд рублей (столько же направлено в 2026-м). В 2028 году планируется выделить 11,2 млрд рублей, тогда как в действующем бюджете эта сумма чуть выше - 11,8 млрд рублей. На 2029 год заложено так же 11,2 млрд рублей.

В целом на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта", который охватывает эти и еще несколько программ субсидирования авиаперевозок, в 2027 году планируется направить 28,7 млрд рублей, что почти на 9% меньше относительно прошлогодних планов (31,4 млрд рублей). На 2028 год заложено так же 28,7 млрд рублей (против 32,1 млрд рублей в действующем бюджете), на 2029-й - 28,9 млрд рублей. Объем поддержки в 2026 году, по данным на 1 сентября, превысил 36 млрд рублей.

Аврора Калининград ДФО Дальневосточный федеральный округ Дальний Восток
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