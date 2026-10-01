Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют, что США по-прежнему увязывают процесс экономического сотрудничества с Россией с украинским урегулированием, несмотря на очевидную выгоду, Россия считает, что этого можно было бы не ждать.

"Контакты на рабочем уровне с американскими представителями продолжаются. Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, по-прежнему американцы увязывают весь этот процесс, несмотря на очевидную выгоду, увязывают этот процесс с украинским урегулированием, то есть говорят, что сначала урегулирование, потом уже реализация проектов. Мы полагаем, что могли бы не ждать мы, могли бы работать в собственной выгоде прямо сейчас", - добавил он.

Но в данном случае, добавил он, диалог продолжается, "и это весьма положительный процесс".

На уточняющий вопрос, доложил ли спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев Владимиру Путину о своих последних контактах с США, Песков сказал: "Разумеется, как спецпредставитель президента, конечно же, Дмитриев докладывает главе государства о своих контактах".