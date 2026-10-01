Песков констатировал, что Украина не стала ближе к переговорам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украина не стала ближе к ведению переговоров, как и Европа, которая лишь мешает возобновлению этого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили оценить степень готовности Украины к переговорам и стала ли она ближе к ним.

"Вряд ли мы можем признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать", - сказал он.