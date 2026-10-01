Поиск

Песков констатировал, что Украина не стала ближе к переговорам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Украина не стала ближе к ведению переговоров, как и Европа, которая лишь мешает возобновлению этого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили оценить степень готовности Украины к переговорам и стала ли она ближе к ним.

"Вряд ли мы можем признать, что Украина стала ближе. Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам и по-прежнему продолжает мешать возобновлению переговорного процесса. Вот что можно констатировать", - сказал он.

Дмитрий Песков Европа Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

 РФ объявила об ответной высылке венгерских дипломатов из Москвы, Казани и Петербурга

Москва предпочла бы не ждать урегулирования с Киевом для экономического сотрудничества с США

Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании "Валдая"

Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

 Правительство сохранит налоговые льготы для IT-отрасли

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

 Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в проекте бюджета

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб.

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%

РФ планирует выделить на национальную оборону в 2027-2029 гг. более 50 трлн руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12035 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 103 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов