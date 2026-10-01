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В Кремле положительно восприняли призыв Радева наладить диалог с Россией

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценили призыв премьер-министра Болгарии Румена Радева наладить диалог с Москвой, но считают, что в европейской политике преобладают русофобия и конфронтационность по отношению к России.

"Безусловно, это очень положительное явление, мы это фиксируем. Но, к нашему великому сожалению, вынуждены констатировать, что пока эти робкие слова не воплощаются в реальность и никоим образом пока не могут влиять на общий европейский мейнстрим такого ярого, антироссийского и конфронтационного характера", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "пока Европа оперирует конфронтационными механизмами, она занялась усиленно строительством своей идентичности безопасности".

"Когда европейцы поняли, что НАТО во главе с США не могут полностью гарантировать их безопасность, вместо того, чтобы искать пути по деэскалации напряженности, с тем, чтобы такие механизмы были не нужны, Европа решила создать свою идентичность безопасности, на это тратится почти 5% бюджета европейских стран", - отметил Песков.

Он считает, что размещение вблизи границ России ядерного оружия не укрепит безопасность европейских стран. "Наоборот, это будет инструмент, который будет и дальше вести к эскалации и росту напряженности", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Болгария Румен Радев
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