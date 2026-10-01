В Грайвороне в результате взрыва БПЛА погиб человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пять муниципалитетов Белгородской области были атакованы, есть погибший, сообщил оперативный штаб региона.

В Грайвороне при взрыве FPV-дрона мужчина получил тяжелые ранения и погиб на месте. Также в городе от атак дронов повреждены кузов автомобиля, остекление многоквартирного дома, крыша и окна частного дома.

В селе Почаево Грайворонского округа частный дом атакован FPV-дроном - повреждено остекление. В селе Головчино дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены фасад, окна и грузовой автомобиль. В селе Новостроевка-Первая при атаке FPV-дрона выбиты окна в частном доме.

В селе Графовка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по припаркованному автомобилю - машина повреждена. В Шебекине при взрыве дронов посекло две машины. В районе села Дмитриевка вследствие атаки FPV-дрона сгорел автомобиль.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона повреждены окна коммерческого объекта и два автомобиля.

В хуторе Красноорловский Краснояружского округа при ударах FPV-дронов пробиты крыши, выбиты окна в двух частных домах.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате взрыва дрона разбиты окна и входная группа частного дома.