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Минцифры выступает за сохранение IT-льгот

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минцифры считает, что действующие льготы для IT-компаний доказали свою эффективность и выступает за их сохранение, заявило министерство.

"Действующие IT-льготы доказали свою эффективность и обеспечивают положительный эффект для бюджета. Министерство предлагает сохранить существующие условия без изменений. В документах, внесённых правительством, положений, пересматривающих условия льгот, нет, - сказано в заявлении. - Работа над проектом бюджета продолжается совместно с Государственной думой".

Пресс-служба Минцифры напоминает, что в настоящее время IT-льготы доступны компаниям, которые получают не менее 70% своего дохода от ИТ-деятельности. При определении этих 70% учитываются доходы от операций между взаимозависимыми компаниями.

"Таким образом льготы могут получать технологические "дочки" в составе крупных холдингов. Такая мера позволяет отрасли динамично развиваться, а крупным компаниям инвестировать в ИТ, создавая прорывные отечественные решения", - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что все действующие для IT-компаниям налоговые льготы планируется сохранить и в проекте бюджета они заложены.

В четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект поправок к Налоговому Кодексу сообщила, что Минфин предлагает вывести из-под льготного налогообложения доходы дочерних IT-структур крупных компаний, которые те получают от головных организаций.

Минфин Минцифры правительство Дмитрий Григоренко
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