Денежная база в России снизилась с 18 по 25 сентября на 75 млрд рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 25 сентября составил 22762,4 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 18 сентября денежная база в России равнялась 22837,4 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,33%, или на 75,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.