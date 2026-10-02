В МИД заявили о наличии у Ким Чен Ына действующего приглашения посетить Россию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын имеет действующее приглашение посетить Россию, сроки согласовываются по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это приглашение было передано уже давно, оно у него имеется. Пока сроков конкретных нет, по дипломатическим каналам (будут проработаны - ИФ)", - сказал Руденко в пятницу журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос, приступили ли стороны к обсуждению сроков визита Ким Чен Ына, Руденко подчеркнул: "Мы и не переставали этого делать".

Новость дополняется