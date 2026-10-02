В Ейском районе Кубани отменили режим ЧС, действовавший с 22 августа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Ейском районе Краснодарского края отменили, режим чрезвычайной ситуации, который был введен после атаки БПЛА 22 августа, постановление вступит в силу с 14:00 по Москве, сообщил глава районной администрации Роман Бублик.

Режим отменен в связи с устранением обстоятельств, которые стали основанием его ввести.

В результате атаки БПЛА 22 августа в Ейском районе погибли три человека, в том числе двое детей.