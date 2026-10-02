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Минприроды предложило допустить частные компании к шельфу для ресурсного суверенитета РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минприроды предложило изменения в закон "О недрах", совершенствующие доступ российских компаний к освоению шельфа страны и примыкающих к нему участков недр федерального значения, сообщает ведомство. Законопроект уже размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

К освоению шельфа предлагается допустить отечественные компании, которые имеют опыт освоения континентального шельфа России или других государств от пяти лет.

Сейчас вести разведку и добычу полезных ископаемых на шельфе имеют право только организации с государственным участием в уставном капитале свыше 50%, или где государство распоряжается более 50% голосов при принятии решений.

Недра российских акваторий обладают огромным ресурсным потенциалом. Ресурсы только углеводородного сырья составляют порядка 117 млрд тонн условного топлива, а на арктическом шельфе - 104 млрд топлива. При этом общая добыча на континентальном шельфе страны за 55 лет составила 351,3 млн тонн нефти и 944,8 млрд куб. м газа. Это сопоставимо с годовой добычей углеводородного сырья в России, отмечают в Минприроды.

"Нововведения позволят привлечь в этот сектор частные и государственные компании с многолетним опытом разработки месторождений на континентальном шельфе других государств, обладающие необходимыми компетенциями и технологиями для разработки даже самых сложных участков недр морских акваторий", - полагают авторы инициативы.

Минприроды
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