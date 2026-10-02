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В Усть-Илимске подросток разорвал паспорт для привлечения подписчиков

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области полиция привлекла к административной ответственности подростка, который под видеозапись разорвал свой паспорт, сообщило ГУ МВД по региону.

"На вопрос полицейских о мотивах своего поступка молодой человек пояснил, что таким образом хотел привлечь внимание подписчиков", - говорится в сообщении.

Запись полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета. На видео оказался 16-летний житель Усть-Илимска. Он раскаялся в содеянном и признал свою вину.

В отношении него составлен протокол по ст. 19.16 КоАП (умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина), его родителей - по ст. 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних). Также с ними проведена профилактическая беседа.

Усть-Илимск МВД Иркутская область
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