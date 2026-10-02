Новак объяснил дефицит дизтоплива на мировом рынке санкциями, атаками на НПЗ и перекрытием Ормуза

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дефицит на мировом рынке дизельного топлива стал следствием политики санкций, атак на нефтеперерабатывающие заводы и перекрытия Ормузского пролива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации.

Он отметил, что в условиях дестабилизации мирового рынка ДТ крупнейшие производители закрыли экспорт, заботясь о своей энергетической безопасности.

"Рынок сегодня достаточно дестабилизирован. Мировой рынок дизеля испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, через который достаточно большое количество нефтепродуктов шло на мировой рынок. В том числе в результате того, что Россия запретила экспорт, мировой рынок сегодня дефицитный, и это отражается на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель. Мы видим, что бьют рекорды цены на дизель в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Это, конечно, результат действий, которые связаны и с санкционными ограничениями, и с атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, и с закрытием логистических транспортных маршрутов, таких как Ормузский пролив", - сказал он.

"Страны, которые имеют возможность самостоятельно обеспечивать себя дизельным топливом, принимают решения в том числе о запрете экспорта. Наверное, руководство Китайской Народной Республики приняло решение, руководствуясь этими мотивами. Помимо этого я знаю еще несколько стран, которые несколько месяцев назад приняли решения о запрете экспорта. Сейчас такая ситуация, что каждый обеспечивает энергетическую безопасность и энергоснабжение своего рынка", - добавил Новак.