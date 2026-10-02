Глава госкомиссии по запасам полезных ископаемых задержан по делу о коррупции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан по подозрению в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Шпуров задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, Шпуров был задержан накануне с поличным. Ему вменяется ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)". В настоящее время проводятся следственные действия.

В Роснедрах сообщили "Интерфаксу", что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.

Шпуров был назначен генеральным директором ФБУ "ГКЗ" приказом Федерального агентства по недропользованию в декабре 2013 года.