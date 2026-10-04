Иностранные военные делегации на учениях "Центр-2026" ознакомились с новинками ОПК

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Представители оборонных ведомств иностранных государств в рамках стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Центр-20226" ознакомились с выставкой новинок российского оборонно-промышленного комплекса и наблюдали за действиями войск на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области, сообщило министерство обороны РФ.

"Около 200 представителей руководства оборонных ведомств, военно-дипломатического корпуса, наблюдателей из 69 иностранных государств посетили выставку новейших и перспективных образцов российского вооружения, военной и специальной техники, развернутой на полигоне "Чебаркульский" в ходе проведения СКШУ "Центр-2026", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в воскресенье.

По данным Минобороны, "иностранные гости также имели возможность наблюдать за розыгрышем практических действий подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и иностранных воинских контингентов в составе коалиционной группировки войск на основном этапе учения".

В СКШУ "Центр-2026" были задействованы представители 41 государства.

"Такое количество участников было представлено впервые. Шесть иностранных государств (Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан) направили свои воинские контингенты. Оборонные ведомства двух стран (Казахстан и Конго) были представлены в роли оперативных групп", - говорится в сообщении.

33 государства были представлены наблюдателями (Абхазия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, КНДР, Катар, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лаос, Ливия, Мальдивы, Малайзия, Мали, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, ЦАР, Эфиопия, ЮАР, Южная Осетия). Кроме того, воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана участвовали в совместных командно-штабных учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2026", информирует Минобороны.