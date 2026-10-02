Новейший ракетный комплекс "Изделие 347" задействовали на учениях "Центр-2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Наземный ракетный комплекс "Изделие 347" был применен в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026" для уничтожения выявленных целей противника, сообщили в Минобороны России в пятницу.

"В ходе основного этапа СКШУ "Центр-2026" на полигоне Чебаркульский для уничтожения выявленных средствами воздушной разведки позиций артиллерии противника был применен новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с доработанной легкой многоцелевой управляемой ракетой", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, многоцелевой наземный ракетный комплекс "Изделие 347" предназначен для высокоточного поражения неподвижных и движущихся объектов на дальности до 20 километров.

"Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории", - сказано в сообщении.