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Открытое пламя потушили на базе вторсырья в Пензенской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные в 15:21 ликвидировали открытое горение на базе вторсырья в районе села Богословка в Пензенской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По результатам измерений специалистов Роспотребнадзора превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Сообщение о пожаре на территории базы вторсырья в селе Богословка Пензенского района поступило в воскресенье в 09:50. В 13:42 возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Пензенская область
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