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Минобороны РФ заявило о поражении четырех сухогрузов в порту Черноморск, в Бугском лимане и Черном море

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань-4 Сикер" по четырем сухогрузам в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского Лимана и Черного моря, сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что суда использовались "для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ".

"В результате ударов все цели поражены", - заявили в министерстве.

Минобороны распространило кадры ударов.

Минобороны РФ
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