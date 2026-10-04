Минобороны РФ заявило о поражении четырех сухогрузов в порту Черноморск, в Бугском лимане и Черном море

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань-4 Сикер" по четырем сухогрузам в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского Лимана и Черного моря, сообщили в воскресенье в министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что суда использовались "для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ".

"В результате ударов все цели поражены", - заявили в министерстве.

Минобороны распространило кадры ударов.