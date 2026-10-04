Додик объявил об успехе своей партии на выборах в Боснии и Герцеговине

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик объявил о победе партии на всеобщих выборах в стране.

"Объявляю победу СНСД! Поздравляю Жельку Цвиянович и Саво Минича!" - написал он в социальной сети X в воскресенье.

Желька Цвиянович является кандидатом на пост члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов, а Саво Минич - кандидатом на пост президента Республики Сербской (в составе БиГ).