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Мишустин наградит лауреатов премии правительства РФ в области образования

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник вручит премии и благодарности правительства в области образования, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В этом году премией правительства 2026 года отмечены 10 работ, лауреатами стали 37 человек.

Премии правительства присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до пяти человек) на основании предложений соответствующего межведомственного совета.

Они учреждены в целях развития образования и создания эффективных технологий обучения. Премии ежегодно присуждаются за достижения по следующим направлениям: внедрение инновационных разработок в сфере образования и осуществление профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне, обеспечивающие; создание эффективных технологий обучения; проведение научно-практических исследований, результаты которых нашли отражение в научных изданиях и монографиях и оказывают эффективное влияние на развитие системы образования РФ.

Кроме того, они вручаются за разработку и внедрение авторских программ, методик обучения, форм и методов оценки подготовки обучающихся, воспитанников, способствующих повышению эффективности образовательного процесса и получивших широкое распространение, а также за создание высококачественных учебных изданий для системы образования РФ.

Михаил Мишустин
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