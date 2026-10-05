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Эксперт Минздрава считает эпидемиологическую ситуацию в РФ стабильной

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация по гриппу в России оценивается как стабильная; в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

"В настоящее время ситуация по гриппу в стране стабильная. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены (изменены все три компонента вакцин), что свидетельствует о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у нас нет иммунитета", - сказал Лиознов журналистам в понедельник.

Это, по его словам, обосновывает необходимость вакцинироваться, прежде всего, наиболее уязвимым категориям населения - детям, беременным, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями. Иммунитет после вакцинации формируется не менее 14 дней.

Все российские вакцины, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, полностью обновлены по антигенному составу в строгом соответствии с актуальными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения для Северного полушария на сезон 2026-2027 годов, уточнил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в регионах РФ 5,3 млн человек привились от гриппа; кампания по вакцинации продолжается. В ведомстве отметили, что вирус A(H1N1) демонстрирует более тяжелое течение заболевания среди групп риска.

Дмитрий Лиознов Минздрав Роспотребнадзор
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