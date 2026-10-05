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Заседание Московского формата консультаций по Афганистану пройдет в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Восьмое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану пройдет в понедельник в российской столице.

Как сообщили ранее в МИД РФ, заседание пройдет на уровне спецпредставителей/старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве гостей приглашены также делегации из Белоруссии и Египта.

С приветственным словом к участникам МФК обратится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Афганскую национальную делегацию возглавит министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, который "на полях" мероприятия проведёт отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства. В повестке дня - обсуждение актуальных направлений двустороннего сотрудничества.

На заседании МФК приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задаче укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, сообщили на Смоленской площади.

По итогам планируется принятие совместного заявления.

Афганистан МИД РФ Сергей Лавров Таджикистан Узбекистан
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